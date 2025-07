Poney en musique Montrabot

Poney en musique Montrabot vendredi 29 août 2025.

Poney en musique

Montrabot Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-29

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-08-29

Cet été, les poneys dansent au Tipi Ranch !

Des séances d’équitation en musique pour débuter en douceur, reprendre confiance ou progresser en s’amusant !

Ici, les enfants apprennent à

– développer leur équilibre et leur coordination,

– apprivoiser leurs émotions à leur rythme,

– comprendre les poneys,

– communiquer avec les poneys sans brutalité.

Tous les poneys sont hébergés et éduqués avec soin, dans le respect de leur bien-être physique et émotionnel.

Une approche différente, pour celles et ceux qui cherchent autre chose qu’un tour de poney classique.

Dès 6 ans les mercredis et vendredis à 11h.

Réservation obligatoire 06.18.00.75.15. .

Montrabot 50810 Manche Normandie +33 6 18 00 75 15

English : Poney en musique

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Poney en musique Montrabot a été mis à jour le 2025-07-26 par OT Saint-Lô