Ponot BMX Day 2 Skatepark du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay

Rendez-vous le 13 septembre 2025 à L’OFFICE SKATEPARK au Puy-en-Velay avec au programme un gros événement BMX sur la partie STREER et contest dans la partie BOWL. Buvette et restauration sur place. Accès au public gratuit.
English :
See you on September 13, 2025 at L’OFFICE SKATEPARK in Le Puy-en-Velay with a big BMX event on the STREER section and a contest on the BOWL section. Refreshments and catering on site. Free public access.
German :
Wir treffen uns am 13. September 2025 im L’OFFICE SKATEPARK in Le Puy-en-Velay. Auf dem Programm steht ein großes BMX-Event auf dem STREER-Teil und ein Contest im BOWL-Teil. Getränke und Speisen vor Ort. Der Zugang für die Öffentlichkeit ist kostenlos.
Italiano :
Ci vediamo il 13 settembre 2025 al L’OFFICE SKATEPARK di Le Puy-en-Velay con un grande evento BMX nella sezione STREER e una gara nella sezione BOWL. Ristoro e ristorazione in loco. Accesso pubblico gratuito.
Espanol :
Nos vemos el 13 de septiembre de 2025 en L’OFFICE SKATEPARK de Le Puy-en-Velay con una gran prueba de BMX en la sección STREER y un concurso en la sección BOWL. Refrescos y catering in situ. Acceso gratuito para el público.
