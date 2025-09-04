Pont à l’Age party Folles

Lac du Pont à l'Age Folles Haute-Vienne

2025-09-04

2025-09-04

2025-09-04

Le bal du Pont à l’Age fait son grand retour ! Envie de danser, de rire et de profiter d’une soirée au bord de l’eau ? Ne manquez pas ce rendez-vous festif dans un cadre naturel exceptionnel. Ambiance conviviale, musique entraînante et bonne humeur garantie ! Venez nombreux partager un moment inoubliable sous les étoiles ! .

Lac du Pont à l’Age Folles 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 40 09 60 follesfest87@gmail.com

