Pont de la Prade Pont de la Prade Nant

Pont de la Prade Pont de la Prade Nant vendredi 19 septembre 2025.

Pont de la Prade 19 – 21 septembre Pont de la Prade Aveyron

Libre accès

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T00:00:00 – 2025-09-19T23:00:00

Fin : 2025-09-21T00:00:00 – 2025-09-21T23:00:00

Visite libre – Pont de la Prade (Pont sur la Dourbie)

Ce pont en calcaire, construit au XVe siècle, franchit la Dourbie par deux arches en plein cintre. Sa pile centrale, dotée de becs aigus à l’amont et à l’aval, illustre le savoir-faire des bâtisseurs médiévaux.

Le tablier est plat au centre, puis s’incline vers les rives, créant un profil original.

Classé Monument Historique depuis 1944, il est propriété de l’État et affecté au ministère chargé de l’Équipement et du Logement.

À observer :

– Les arcs de pierre soigneusement appareillés.

– La pile centrale et ses becs triangulaires.

– L’intégration harmonieuse du pont dans le paysage de la vallée de la Dourbie.

Conseils de visite :

-Ne grimpez pas sur les parapets

Pont de la Prade Pont de la Prade, 12230 Nant 12230 La Prade Aveyron Occitanie Pont établi au 15e siècle, composé de deux arches en plein cintre avec une pile médiane à becs aigus en amont et en aval. Dans la partie centrale, le tablier est horizontal. Il s’abaisse vers les deux extrémités, en deux parties d’inégale inclinaison. La construction est en calcaire.

Inscrit Monument Historique

Propriété de l’Etat Parking a Proximité

Visite libre – Pont de la Prade (Pont sur la Dourbie)

© OT Larzac et Vallée