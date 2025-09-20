Pont d’Evian Pont d’Evian Féternes

Pont d’Evian 20 et 21 septembre Pont d’Evian Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

L’association des Amis de Bioge sera présente pour faire découvrir le site du pont d’Évian aux visiteurs.

Informations : Jean-Luc LUZEGE – 06 88 82 50 – lesamisdebioge@gmail.com

Route Départementale RD22, Bioge, FETERNES

Pont d'Evian Bioge, 74500 Féternes Féternes 74500 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine 2025

