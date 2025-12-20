Pont du Garrit: AG et Choucroute Berbiguières
Pont du Garrit: AG et Choucroute Berbiguières dimanche 25 janvier 2026.
Pont du Garrit: AG et Choucroute
Salle de convivialité Berbiguières Dordogne
L’ Association du Pont du Garrit
25 janvier
L’ Association du Pont du Garrit vous propose de participer à son Assemblée Générale Dimanche 25 janvier 2026
Elle sera suivie d’un repas annuel à partir de 12h20 avec au menu:
Apéritif offert/Tourain/Choucroute de Sylvain/Fromage/Salade/Dessert/Café
Tarif adulte 24€ (vin en sus) Enfant: 15€
Réservations au 05 53 31 71 00 .
Salle de convivialité Berbiguières 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 71 00
