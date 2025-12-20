Pont du Garrit: AG et Choucroute Berbiguières

Pont du Garrit: AG et Choucroute

L’ Association du Pont du Garrit

25 janvier

AG suivie d’un repas annuel à partir de 12h20 avec au menu:

Apéritif offert/Tourain/Choucroute de Sylvain/Fromage/Salade/Dessert/Café

Tarif adulte 24€ (vin en sus) Enfant: 15€

Réservations au 05 53 31 71 00

L’ Association du Pont du Garrit vous propose de participer à son Assemblée Générale Dimanche 25 janvier 2026

Elle sera suivie d’un repas annuel à partir de 12h20 avec au menu:

Apéritif offert/Tourain/Choucroute de Sylvain/Fromage/Salade/Dessert/Café

Tarif adulte 24€ (vin en sus) Enfant: 15€

Réservations au 05 53 31 71 00 .

Salle de convivialité Berbiguières 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 71 00

