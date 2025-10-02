Pont Saint-Ange : place à la photographie brésilienne contemporaine ! Pont Saint-Ange Paris

En résonance avec la saison France-Brésil, cette exposition propose un panorama de la scène photographique brésilienne contemporaine.

Le Brésil, vaste territoire façonné par des siècles de métissages – entre héritages autochtones, africains, asiatiques et européens – porte une histoire complexe marquée par la colonisation, l’esclavage et la résistance. Cette richesse, profondément inscrite dans les cultures, les corps et les imaginaires, nourrit aujourd’hui une création artistique foisonnante, souvent traversée par les enjeux de mémoire, de territoire et d’identité.

En écho à la diversité culturelle des 10e et 18e arrondissements de Paris, cette exposition fait dialoguer les regards de cinq artistes brésilien·nes : Ian Cheibub, Jose Diniz, Shinji Nagabe, Tanara Stuermer et Moara Tupinambá. À travers leurs pratiques, ils·elles interrogent la construction de la société brésilienne, leurs liens à la Terre et aux spiritualités. En révélant ces récits trop souvent invisibilisés, ils·elles proposent un nouveau regard sur le Brésil. Leur approche sensible et engagée invite à mieux appréhender la complexité d’un pays souvent stéréotypé, mais dont l’identité multiple et organique ne cesse de se réinventer.

Cette exposition, proposée par le collectif Fetart, prend place dans le cadre de la 11e édition des Rencontres photographiques du 10e.

Macaia, Alumbre Na Macaia, 2023 ; Crédits : Ian Cheibub

Pau Brasilia ; Crédits : Jose Diniz

Imersão ; Crédits : Shinji Nagabe

Altinha ; Crédits : Tanara Stuermer

Reonexao Técnica Colagem Analogica, 2017 ; Crédits : Moara Tupinambá

Du jeudi 02 octobre 2025 au dimanche 04 janvier 2026 :

gratuit Tout public.

Pont Saint-Ange Boulevard de la Chapelle 75010 Paris

https://www.fetart.org/ info@fetart.org https://www.facebook.com/rencontresphotographiquesdu10e/ https://www.facebook.com/rencontresphotographiquesdu10e/