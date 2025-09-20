Pont Valentré, le village éphémère Cahors
Pont Valentré, le village éphémère Cahors samedi 20 septembre 2025.
Pont Valentré, le village éphémère
Pont Valentré Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Venez à la rencontre des stands où des ateliers pédagogiques vous seront proposés.
Restauration sur place.
Pont Valentré Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 91
English :
Come and visit the stands, where educational workshops will be on offer.
Catering on site.
German :
Besuchen Sie die Stände, an denen pädagogische Workshops angeboten werden.
Verpflegung vor Ort.
Italiano :
Venite a visitare gli stand, dove saranno offerti laboratori didattici.
Ristorazione in loco.
Espanol :
Venga a visitar los stands, donde se ofrecerán talleres educativos.
Catering in situ.
L’événement Pont Valentré, le village éphémère Cahors a été mis à jour le 2025-09-08 par OT Cahors Vallée du Lot