Pont Valentré, le village éphémère Pont Valentré Cahors

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T18:+

Toute la journée, des ateliers pédagogiques, des visites, des animations vous seront proposés par différents intervenants. Un véritable village éphémère prendra place au pied du pont à l’occasion du grand chantier de restauration.

Pont Valentré Pont Valentré, 46000 Cahors Cahors 46000 Lot Occitanie Plus grand pont fortifié médiéval d’Europe conservé, le pont Valentré, érigé au XIVe siècle par les consuls de la ville est le monument emblématique de la ville de Cahors.

© Ronny Despature