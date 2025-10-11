Pontacq rose Pontacq

Place Huningue Pontacq Pyrénées-Atlantiques

Toute la matinée place du Marché stand de la ligue contre le cancer et stands gourmandises.

14h30 inscriptions marche et course (4 et 8 km) et inscriptions pétanque (stade François Méret). Départs à 15h.

19h apéritif rose suivi du repas rose (sur réservation) et soirée dansante à la salle de la Mairie. .

Place Huningue Pontacq 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 48 15 03

