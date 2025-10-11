Pontacq rose Pontacq
Pontacq rose Pontacq samedi 11 octobre 2025.
Place Huningue Pontacq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – EUR
Toute la matinée place du Marché stand de la ligue contre le cancer et stands gourmandises.
14h30 inscriptions marche et course (4 et 8 km) et inscriptions pétanque (stade François Méret). Départs à 15h.
19h apéritif rose suivi du repas rose (sur réservation) et soirée dansante à la salle de la Mairie. .
Place Huningue Pontacq 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 48 15 03
