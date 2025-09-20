Pontivy à l’heure américaine Rue du Général de Gaulle Pontivy

Rue du Général de Gaulle Palais des congrès Pontivy Morbihan

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

L’association de danse en ligne “Pontivy Country” fête ses 20 ans. A cette occasion, les abords du Palais des Congrès se transportent outre-Atlantique, pour accueillir de superbes Mustangs, des stands de vêtements “country” et des foodtrucks. En intérieur, dès 14h, le Palais sera investi par la chorégraphe Agnès Gauthier ; suivront, dès 18h30, 2 concerts de musique country The Sugar Family, groupe breton d’inspiration folk song, suivi des Crazy Pug, formation originaire du sud-ouest, au répertoire country-rock.

Abords du palais accès libre /en intérieur de 8 à 20 € .

Rue du Général de Gaulle Palais des congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

