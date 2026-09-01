Pontmain – Concert d’orgue à la basilique – Journées du Patrimoine Basilique Notre-Dame de Pontmain Pontmain

Informations pratiques

Pontmain

Pontmain – Concert d’orgue à la basilique – Journées du Patrimoine

Basilique Notre-Dame de Pontmain 3 Rue Notre Dame Pontmain Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 18:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Concert d’orgue à la basilique de Pontmain avec Véronique Delarose et Gaëtan Manchon

A l’occasion des journées du patrimoine, le sanctuaire de Pontmain vous propose un concert d’orgue à la basilique avec Véronique Delarose ( à l’orgue) et Gaëtan Manchon ( à la trompette).

18h00

entrée libre

tout public .

Basilique Notre-Dame de Pontmain 3 Rue Notre Dame Pontmain 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 07 26 contact.pontmain@dioceselaval.fr

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English :

Organ concert at the Pontmain Basilica featuring Véronique Delarose and Gaëtan Manchon

L’événement Pontmain – Concert d’orgue à la basilique – Journées du Patrimoine Pontmain a été mis à jour le 2026-09-09 par Bocage Mayennais Tourisme