Informations pratiques

Pontonx-sur-l’Adour

Pontonx en Fêtes

Pontonx-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-27

Au programme 2 grandes courses landaises (28 et 29/08), défis sportifs (Run & Beer, pelote), animations enfants, cocardes et toro-ball. Profitez des estanquets tous les soirs et du fantastique spectacle pyromusical de clôture !

26 Août Pré-fêtes

19H Soirée moules-frites

27 Août

10H Course de trottinettes

14H Concours de belote

19H Ouverture des fêtes avec la txunga et la classe Mairie

19H Estanquet

28 Août

9H30 Petit déjeuner gascon

10H Course de trottinettes

14H Course d’orientation et kayak

18H Course Run and Beer

19H Estanquet-Repas

21H30 Course Landaise Ganaderia Armagnacaise

23H Podium Fun

29 Août

8H30 Tournoi de pétanque

10H Course de trottinettes

12H Repas et assiettes de charcuterie

14H Animations pour les enfants

17H Course landaise Ganaderia Dal

21H30 Spectacles dans la rue

23H Podium fun Boulodrome

30 Août

08H Marché

10H Messe

11H Concours de cocardes

12H Estanquet-repas

14H Finales de pelote basque Fronton

16H30 Toro-ball

19H Estanquet-repas

22H30 Spectacle de clôture pyromusical Esplanade des arènes .

Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98

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English : Pontonx en Fêtes

On the schedule: 2 major Landes-style bull runs (August 28 and 29), athletic challenges (Run & Beer, pelota), children’s activities, cocardes, and toro-ball. Enjoy the estanquets every evening and the fantastic closing pyromusical show!

L’événement Pontonx en Fêtes Pontonx-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Tartas