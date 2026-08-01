Pontonx en Fêtes Pontonx-sur-l’Adour
jeudi 27 août 2026 · Pontonx-sur-l'Adour
Informations pratiques
Pontonx-sur-l’Adour
Pontonx en Fêtes
Pontonx-sur-l’Adour Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-27
Au programme 2 grandes courses landaises (28 et 29/08), défis sportifs (Run & Beer, pelote), animations enfants, cocardes et toro-ball. Profitez des estanquets tous les soirs et du fantastique spectacle pyromusical de clôture !
26 Août Pré-fêtes
19H Soirée moules-frites
27 Août
10H Course de trottinettes
14H Concours de belote
19H Ouverture des fêtes avec la txunga et la classe Mairie
19H Estanquet
28 Août
9H30 Petit déjeuner gascon
10H Course de trottinettes
14H Course d’orientation et kayak
18H Course Run and Beer
19H Estanquet-Repas
21H30 Course Landaise Ganaderia Armagnacaise
23H Podium Fun
29 Août
8H30 Tournoi de pétanque
10H Course de trottinettes
12H Repas et assiettes de charcuterie
14H Animations pour les enfants
17H Course landaise Ganaderia Dal
21H30 Spectacles dans la rue
23H Podium fun Boulodrome
30 Août
08H Marché
10H Messe
11H Concours de cocardes
12H Estanquet-repas
14H Finales de pelote basque Fronton
16H30 Toro-ball
19H Estanquet-repas
22H30 Spectacle de clôture pyromusical Esplanade des arènes .
Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98
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English : Pontonx en Fêtes
On the schedule: 2 major Landes-style bull runs (August 28 and 29), athletic challenges (Run & Beer, pelota), children’s activities, cocardes, and toro-ball. Enjoy the estanquets every evening and the fantastic closing pyromusical show!
L’événement Pontonx en Fêtes Pontonx-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Tartas