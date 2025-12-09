PONTS SONORES PARIS 2025 – THEATRE DE LA TOUR EIFFEL Paris

PONTS SONORES PARIS 2025 Début : 2025-12-09 à 15:00. Tarif : – euros.

PONTS SONORES PARIS 2025Une Symphonie d’Amitié entre la France et le Japon L’Association des Concerts Min-On présente Ponts Sonores Paris 2025 – Une Symphonie d’Amitié entre la France et le Japon, un concert exceptionnel célébrant l’harmonie culturelle à travers le langage universel de la musique. Quatre artistes japonais de talent — Tsuyoshi Maeda (taiko), Sayo Komada (shamisen Tsugaru & chant folklorique), Kodo Ishibashi (shakuhachi), et Mao Sone (piano) — uniront leurs voix et leurs instruments avec deux musiciens français renommés, Mathias Duplessy (guitare) et Ulysse Bonneau (violoncelle), pour un dialogue musical entre tradition et modernité, entre Orient et Occident.

THEATRE DE LA TOUR EIFFEL 4 Square Rapp 75007 Paris 75