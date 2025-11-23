Pony games

Rue René Guibert Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-11-23 19:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Pony Games est un événement équestre pour découvrir les poneys et admirer la complicité avec les cavaliers.

Pony Games, organisé par la société hippique de la Thur, invite petits et grands à découvrir des jeux et épreuves autour du poney. Une journée conviviale pour admirer la complicité cavaliers-poneys et s’initier à l’équitation. .

Rue René Guibert Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 68 75 08 48

English :

Pony Games is an equestrian event for discovering ponies and admiring the complicity with riders.

German :

Pony Games ist ein Reitsport-Event, bei dem du Ponys kennenlernen und die Komplizenschaft mit den Reitern bewundern kannst.

Italiano :

I Pony Games sono un evento equestre per scoprire i pony e ammirare la complicità con i cavalieri.

Espanol :

Pony Games es un evento ecuestre para descubrir los ponis y admirar la complicidad con los jinetes.

L’événement Pony games Cernay a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay