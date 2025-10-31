Pony Halloween Route de Ranville Bréville-les-Monts

Pony Halloween Route de Ranville Bréville-les-Monts vendredi 31 octobre 2025.

Pony Halloween

Route de Ranville Les Écuries d’Hérouvillette Bréville-les-Monts Calvados

Début : 2025-10-31 17:00:00

fin : 2025-10-31 19:00:00

2025-10-31

Venez fêter Halloween aux écuries.

Les Osez l’aventure sucrée la plus effrayante de l’année !

Enfilez votre plus terrifiant déguisement et partez, à dos de poney, à la chasse aux bonbons dans les écuries ensorcelées d’Hérouvillette.

Fantômes farceurs, friandises cachées et rires garantis vous attendent sur le parcours de cette chasse aux bonbons originales d’Halloween !

Les poneys frémissent d’impatience… et certains ont déjà repéré les bonbons.

De 4 à 10 ans. .

Route de Ranville Les Écuries d’Hérouvillette Bréville-les-Monts 14860 Calvados Normandie +33 6 63 49 70 72

English : Pony Halloween

Come and celebrate Halloween at the stables.

German : Pony Halloween

Feiern Sie Halloween in den Stallungen.

Italiano :

Venite a festeggiare Halloween al maneggio.

Espanol :

Ven a celebrar Halloween en los establos.

