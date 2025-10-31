Pony Halloween Route de Ranville Bréville-les-Monts
Pony Halloween Route de Ranville Bréville-les-Monts vendredi 31 octobre 2025.
Pony Halloween
Route de Ranville Les Écuries d’Hérouvillette Bréville-les-Monts Calvados
Début : 2025-10-31 17:00:00
fin : 2025-10-31 19:00:00
2025-10-31
Venez fêter Halloween aux écuries.
Les Osez l’aventure sucrée la plus effrayante de l’année !
Enfilez votre plus terrifiant déguisement et partez, à dos de poney, à la chasse aux bonbons dans les écuries ensorcelées d’Hérouvillette.
Fantômes farceurs, friandises cachées et rires garantis vous attendent sur le parcours de cette chasse aux bonbons originales d’Halloween !
Les poneys frémissent d’impatience… et certains ont déjà repéré les bonbons.
De 4 à 10 ans. .
Route de Ranville Les Écuries d’Hérouvillette Bréville-les-Monts 14860 Calvados Normandie +33 6 63 49 70 72
English : Pony Halloween
Come and celebrate Halloween at the stables.
German : Pony Halloween
Feiern Sie Halloween in den Stallungen.
Italiano :
Venite a festeggiare Halloween al maneggio.
Espanol :
Ven a celebrar Halloween en los establos.
