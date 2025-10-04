PONY PONY RUN RUN – CARGO DE NUIT Arles

PONY PONY RUN RUN – CARGO DE NUIT Arles samedi 4 octobre 2025.

PONY PONY RUN RUN Début : 2025-10-04 à 21:00. Tarif : – euros.

Pour célébrer les 15 ans de leur premier album et les 30 ans du CARGO, les PONY PONY RUN RUN reviennent à Arles pour nous faire vibrer au son de leur pop dynamique et rafraîchissante.Pour l’occasion, PONY PONY entourés d’Armand à la dégustation, de Ben aux cocktails et de toute l’équipe du Cargo, ouvriront en beauté cette saison d’anniversaire INOUBLIABLE. Et vous mettrons, on l’espère, la tête à l’envers….Merci le Cargo

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CARGO DE NUIT 7 AVENUE SADI CARNOT 13200 Arles 13