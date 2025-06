Ponyo sur la falaise Saint-Valery-en-Caux 11 juillet 2025 21:00

Seine-Maritime

Ponyo sur la falaise Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 21:00:00

fin : 2025-07-11

Date(s) :

2025-07-11

Projection en plein air, « Ponyo sur la falaise » au tennis du Bois d’Etennemare, dès 21h00

Tout public Gratuit

Projection en plein air, « Ponyo sur la falaise » au tennis du Bois d’Etennemare, dès 21h00

Tout public Gratuit .

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 23 35

English : Ponyo sur la falaise

Open-air screening of « Ponyo sur la falaise » at the Bois d’Etennemare tennis court, from 9:00 p.m

All public Free

German :

Open-Air-Vorführung, « Ponyo sur la falaise » im Tennis du Bois d’Etennemare, ab 21.00 Uhr

Für alle Altersgruppen Kostenlos

Italiano :

Proiezione all’aperto di « Ponyo sur la falaise » presso il campo da tennis del Bois d’Etennemare, dalle 21.00

Tutto il pubblico Gratuito

Espanol :

Proyección al aire libre de « Ponyo sur la falaise » en la pista de tenis del Bois d’Etennemare, a partir de las 21.00 horas

Todo el público Gratis

L’événement Ponyo sur la falaise Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre