Pool Party à la Bulle ! Saint-Quentin

Pool Party à la Bulle ! Saint-Quentin vendredi 29 août 2025.

Pool Party à la Bulle !

4 Rue Lamartine Saint-Quentin Aisne

Tarif : 8 – 8 –

8

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-29 18:00:00

fin : 2025-08-29 22:00:00

Date(s) :

2025-08-29

Le vendredi 29 août de 18h à 22h, venez participer à la Pool partie de la Bulle !

Structure gonflable, snack et DJ !

Tarif unique de 8€.

4 rue Lamartine, 02100 Saint-Quentin. 8 .

4 Rue Lamartine Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 65 45 35

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Pool Party à la Bulle ! Saint-Quentin a été mis à jour le 2025-08-21 par SIM Hauts-de-France OT du Saint-Quentinois