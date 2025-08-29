Pool Party à la Bulle ! Saint-Quentin
Pool Party à la Bulle ! Saint-Quentin vendredi 29 août 2025.
Pool Party à la Bulle !
4 Rue Lamartine Saint-Quentin Aisne
Début : 2025-08-29 18:00:00
fin : 2025-08-29 22:00:00
Le vendredi 29 août de 18h à 22h, venez participer à la Pool partie de la Bulle !
Structure gonflable, snack et DJ !
Tarif unique de 8€.
4 rue Lamartine, 02100 Saint-Quentin. 8 .
4 Rue Lamartine Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 65 45 35
