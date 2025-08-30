Pool Party à la piscine Keller Piscine Keller PARIS

Pool Party à la piscine Keller Piscine Keller PARIS samedi 30 août 2025.

Venez danser pour la fin de l’été ! La piscine Keller organise sa Pool Party annuelle samedi 30 août.

DJ Set Soul Funk, Loop Performance.

Un aquagym en duo aura lieu pendant la soirée, et des jacuzzis seront installés autour du bassin.

Une soirée énorme en perspective !

Le samedi 30 août 2025

de 20h00 à 23h00

payant

7 euros + prix d’une entrée piscine.

Réservation et vente de billets à l’accueil de la piscine.

Mineurs accompagnés.

Public jeunes et adultes.

Piscine Keller 14, rue de l’Ingénieur Robert-Keller 75015 PARIS

https://www.piscinekeller.com/ +33145718100 piscine.keller@vert-marine.com https://www.facebook.com/piscinekeller.vertmarine https://www.facebook.com/piscinekeller.vertmarine