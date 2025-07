Pool party au château de Montvillargenne Gouvieux

2 Avenue François Mathét Gouvieux Oise

Début : 2025-07-19 17:00:00

fin : 2025-07-19 21:00:00

2025-07-19

Le samedi 19 juillet, plongez dans l’atmosphère détendue et festive du Health Club et profitez de sa terrasse et piscine pour une pool party de 17h à 21h. Au programme Ambiance musicale & Cocktails ! Evènement soumis aux conditions météorologiques

Tarif 20€/personne (1 boisson comprise)

Tél 03 44 62 37 00 20 .

2 Avenue François Mathét Gouvieux 60270 Oise Hauts-de-France +33 3 44 62 37 00

