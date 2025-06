Pool Party élégante et festive au Château de Fère Fère-en-Tardenois 21 juin 2025 11:00

POOL PARTY ÉLÉGANTE & FESTIVE CHÂTEAU DE FÈRE

Château de Fère Hôtel & Spa

Samedi 21 juin | ⏰ À partir de 11h

️ 60€/personne Places limitées !

✨ Pour la Fête de la Musique, le Château de Fère vous invite à vivre une journée exclusive dans un cadre prestigieux !

AU PROGRAMME :

☀️ Accès à la piscine & transats dès 11h

Formule barbecue chic

1 cocktail offert

DJ Set de 14h à 20h Ambiance lounge & festive

Ambiance élégante et décontractée pour célébrer l’été comme il se doit

Un before musical unique dans un lieu d’exception entre détente, saveurs, et musique.

Réservez vite :

reception@chateaudefere.com

03 23 82 21 13 60 .

Fère-en-Tardenois 02130 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 82 21 13 reception@chateaudefere.com

