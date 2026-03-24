Pool Party Route de Beauraing Givet
Pool Party Route de Beauraing Givet vendredi 3 avril 2026.
Pool Party
Route de Beauraing Centre aqualudique Rivéa Givet Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Préparez-vous à faire des vagues… et passer un début de soirée de folie de 18h30 à 21h.Animé par DJ LADV. Bienvenue à toutes et tous !
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Route de Beauraing Centre aqualudique Rivéa Givet 08600 Ardennes Grand Est +33 3 24 40 58 50
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English :
Get ready to make some waves… and enjoy a crazy start to the evening from 6.30pm to 9pm, hosted by DJ LADV. All welcome!
L’événement Pool Party Givet a été mis à jour le 2026-03-23 par Ardennes Tourisme