Pool Party Route de Beauraing Givet

Pool Party

Route de Beauraing Centre aqualudique Rivéa Givet Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Préparez-vous à faire des vagues… et passer un début de soirée de folie de 18h30 à 21h.Animé par DJ LADV. Bienvenue à toutes et tous !

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Route de Beauraing Centre aqualudique Rivéa Givet 08600 Ardennes Grand Est +33 3 24 40 58 50

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English :

Get ready to make some waves… and enjoy a crazy start to the evening from 6.30pm to 9pm, hosted by DJ LADV. All welcome!

L’événement Pool Party Givet a été mis à jour le 2026-03-23 par Ardennes Tourisme