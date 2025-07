Pool party SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Pool party SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan jeudi 31 juillet 2025.

Pool party

SAINT-LARY-SOULAN Piscine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-31 17:30:00

fin : 2025-07-31 18:30:00

Date(s) :

2025-07-31

On s’ambiance à la piscine de Saint-Lary ! Profitez d’une heure pour s’amuser dans l’eau en famille !

Prix entrée piscine. Adultes 4€50 enfants 10 ans 3€50 enfant 3 ans 1€50 .

SAINT-LARY-SOULAN Piscine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81

English :

The Saint-Lary swimming pool is the place to be! Enjoy an hour of family fun in the water!

German :

Im Schwimmbad von Saint-Lary kommt Stimmung auf! Nutzen Sie eine Stunde, um sich mit der ganzen Familie im Wasser zu amüsieren!

Italiano :

Ci stiamo divertendo alla piscina di Saint-Lary! Godetevi un’ora di divertimento in acqua con tutta la famiglia!

Espanol :

¡Nos lo pasamos en grande en la piscina de Saint-Lary! ¡Disfruta de una hora de diversión en el agua con toda la familia!

L’événement Pool party Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2025-07-25 par OT de St Lary|CDT65