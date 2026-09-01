Pool Party Soirée piscine Rue des Tanneurs Baignes-Sainte-Radegonde

Informations pratiques

Baignes-Sainte-Radegonde

Pool Party Soirée piscine

Rue des Tanneurs Piscine communautaire Baignes-Sainte-Radegonde Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 18:00:00

fin : 2026-09-11 22:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Envie de prolonger l’été en musique ? Rendez-vous vendredi 11 septembre 2026 à la piscine communautaire de Baignes-Sainte-Radegonde pour une soirée festive aux couleurs des années 80 !

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Rue des Tanneurs Piscine communautaire Baignes-Sainte-Radegonde 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 40 04

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English : Pool Party Soirée piscine

Fancy extending the summer with some music? Join us on Friday 11 September 2026 at the Baignes-Sainte-Radegonde community swimming pool for a festive evening with an 80s theme!

L’événement Pool Party Soirée piscine Baignes-Sainte-Radegonde a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de tourisme du Sud Charente