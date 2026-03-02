POOLIDOR + LA CIGUË | BAL NÉOTRAD La Cordo Cité de la Musique Romans-sur-Isère
POOLIDOR + LA CIGUË | BAL NÉOTRAD La Cordo Cité de la Musique Romans-sur-Isère vendredi 10 avril 2026.
POOLIDOR + LA CIGUË | BAL NÉOTRAD
La Cordo Cité de la Musique 3 Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 15 – 15 – 17 EUR
Tarif réduit
*majoration de 2€ sur place
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 20:30:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Venez vivre une expérience sensorielle et visuelle unique, une invitation à la transe collective !
La Cordo Cité de la Musique 3 Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com
English :
Come and enjoy a unique sensory and visual experience, an invitation to a collective trance!
