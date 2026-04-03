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POOLIDOR LA CIGUE LA CORDO Romans Sur Isere

POOLIDOR LA CIGUE LA CORDO Romans Sur Isere

POOLIDOR LA CIGUE LA CORDO Romans Sur Isere vendredi 10 avril 2026.

Lieu : LA CORDO

Adresse : 3 QUAI SAINTE CLAIRE

Ville : 26100 Romans Sur Isere

Département : 26

Début : 2026-04-10

Fin : 2026-04-10

Heure de début : 20:30

POOLIDOR LA CIGUE Début : 2026-04-10 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LA CORDO 3 QUAI SAINTE CLAIRE 26100 Romans Sur Isere 26

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