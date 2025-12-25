Pop conte Contes du lendemain de Noël, MJC du Laù Pau

Pop conte Contes du lendemain de Noël

MJC du Laù 81 Avenue du Loup Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-26

fin : 2025-12-26

2025-12-26

L’histoire enchantée du roi des mers et celle du joyeux voyage chez Princesse qui boude.

Féerie, interactivité, émerveillement et joie de vivre dans ce spectacle vivant dédié au public du jour, enfants, adultes

Récits enjoués, voix contée, images sonores bruitées en duo conteuse, bruiteur. Cie i.e., Patricia Ackin & son frère Gérard. .

MJC du Laù 81 Avenue du Loup Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 05 49 iedepau@gmail.com

