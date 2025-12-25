Pop conte Contes du lendemain de Noël, MJC du Laù Pau
Pop conte Contes du lendemain de Noël, MJC du Laù Pau vendredi 26 décembre 2025.
Pop conte Contes du lendemain de Noël
MJC du Laù 81 Avenue du Loup Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-26
fin : 2025-12-26
Date(s) :
2025-12-26
L’histoire enchantée du roi des mers et celle du joyeux voyage chez Princesse qui boude.
Féerie, interactivité, émerveillement et joie de vivre dans ce spectacle vivant dédié au public du jour, enfants, adultes
Récits enjoués, voix contée, images sonores bruitées en duo conteuse, bruiteur. Cie i.e., Patricia Ackin & son frère Gérard. .
MJC du Laù 81 Avenue du Loup Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 05 49 iedepau@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pop conte Contes du lendemain de Noël
L’événement Pop conte Contes du lendemain de Noël Pau a été mis à jour le 2025-12-22 par OT Pau