Pop conte Le loup du bois fantastique MJC du Laù Pau

Pop conte Le loup du bois fantastique

MJC du Laù 81 Avenue du Loup Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

2025-10-22

Matinale conte’spectacle Humains, loup, chien, récits joués en accroche rêve pour le public du jour . A vous transporter merveilleusement d’univers onirique en monde merveilleux !

Conte, impro, bruitage, rêve, action, émotion… un divertissement réconfortant, poétique, utile ou futile… inspiré de 2 contes du Japon féérique, adapté au public du jour par la Cie i.e. conteuse Patricia Ackin ; bruiteur musicien Gérard Ackin .

MJC du Laù 81 Avenue du Loup Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 05 49 iedepau@gmail.com

