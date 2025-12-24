Pop conte Neige de plumes, MJC du Laù Pau
Pop conte Neige de plumes, MJC du Laù Pau mardi 30 décembre 2025.
Pop conte Neige de plumes
MJC du Laù 81 Avenue du Loup Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-30
2025-12-30
Rêve, fable, fantaisie, contes merveilleux d’ici, d’ailleurs pour enfants, grands enfants, adultes.
Doux moment original, ludique et convivial pour tous s’égayer autrement dans les neiges enchantées .
Impros, voix contée, musiques et bruitages enjoués en duo de la Cie i.e. Contes, musiques Pat. & Gé. Ackin .
MJC du Laù 81 Avenue du Loup Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 05 49 iedepau@gmail.com
English : Pop conte Neige de plumes
L’événement Pop conte Neige de plumes Pau a été mis à jour le 2025-12-22 par OT Pau