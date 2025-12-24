Pop conte Neige de plumes, MJC du Laù Pau

Pop conte Neige de plumes

MJC du Laù 81 Avenue du Loup Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-12-30

‍‍ Rêve, fable, fantaisie, contes merveilleux d’ici, d’ailleurs pour enfants, grands enfants, adultes.

Doux moment original, ludique et convivial pour tous s’égayer autrement dans les neiges enchantées .

Impros, voix contée, musiques et bruitages enjoués en duo de la Cie i.e. Contes, musiques Pat. & Gé. Ackin .

MJC du Laù 81 Avenue du Loup Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 05 49 iedepau@gmail.com

English : Pop conte Neige de plumes

