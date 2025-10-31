Pop-Corn Club Spécial Halloween Salle Laurentine Teillet Saint-Junien

Salle Laurentine Teillet Rue Jean Teillet Saint-Junien Haute-Vienne

Prépare-toi à une soirée frissonnante avec le Pop-Corn Club spécial Halloween ! La médiathèque à Saint-Junien t’invite pour une projection surprise issue de sa collection… un film à (re)découvrir dans une ambiance délicieusement effrayante ! Rires, sursauts et suspense garantis ! Viens partager ce moment convivial entre amis, les mains pleines de pop-corn et les yeux grands ouverts. Une soirée à ne pas manquer pour les amateurs de sensations fortes et de bonne humeur !

Sur inscriptions par téléphone ou mail. .

Salle Laurentine Teillet Rue Jean Teillet Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 17 17 mediationculturelle@saint-junien.fr

