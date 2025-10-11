Pop Corn Le rendez-vous des curieux du cinéma Médiathèque René Couanau Saint-Malo

Médiathèque René Couanau 2 Rue Nicolas Bouvier Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-11 15:00:00

fin : 2025-10-11 16:00:00

2025-10-11

Autour d’un café, venez discuter de l’actualité du cinéma, partager vos pépites et découvrir en exclusivité les nouveautés à emprunter.

À partir de 12 ans

Réservations 02.99.40.78.00 .

