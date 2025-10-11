POP D’APRÈS ‘AMERICAN POP’ DE RALPH BAKSHI (1981) Carcassonne
POP D’APRÈS ‘AMERICAN POP’ DE RALPH BAKSHI (1981)
37 Rue Trivalle Carcassonne Aude
Tarif : – –
Début : 2025-10-11 20:30:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
par Monotone.Lab nouvelle création jonction 2025
Ciné-Concert (Tout public)
American Pop est un film d’animation musicale de Ralph Bakshi scénarisé par Ronni Kern.
USA-1981 VOSTF.
L’histoire de quatre générations de musiciens immigrés dont les carrières sont parallèles à l’histoire de la musique populaire du XXe siècle. Zalmie arrive à New York. Il est passionné par le monde du show-business, mais un accident ruine sa voix. Il épouse une strip-teaseuse et leur fils, Benny, devient pianiste de jazz…
Une histoire musicale revisitée par “MonoTone.Lab Expérience”. Monotone.lab, rend hommage au célèbre illustrateur Ralph Bakshi, Palestinien mandataire, en revisitant ce film unique qui retrace les styles musicaux de la musique populaire à travers l’histoire…
Franck Nizier Piano/guitare/sample
Franck Hasslauer synth/MPC/Laptop
+33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr
English :
by Monotone.Lab new creation jonction 2025
Ciné-Concert (All audiences)
American Pop is an animated musical film by Ralph Bakshi, scripted by Ronni Kern.
USA-1981 VOSTF.
The story of four generations of immigrant musicians whose careers parallel the history of 20th-century popular music. Zalmie arrives in New York. He is fascinated by the world of show business, but an accident ruins his voice. He marries a stripper and their son, Benny, becomes a jazz pianist…
A musical story revisited by: ?MonoTone.Lab Experience? Monotone.lab, pays tribute to the famous illustrator Ralph Bakshi, a Palestinian mandatary, by revisiting this unique film that traces the musical styles of popular music through the history…
Franck Nizier: piano/guitar/sample
Franck Hasslauer: synth/MPC/Laptop
German :
von Monotone.Lab neu geschaffen junction 2025
Kinokonzert (Für jedes Publikum)
American Pop ist ein musikalischer Animationsfilm von Ralph Bakshi mit einem Drehbuch von Ronni Kern.
USA-1981 VOSTF.
Die Geschichte von vier Generationen von eingewanderten Musikern, deren Karrieren parallel zur Geschichte der populären Musik des 20. Zalmie kommt nach New York. Er begeistert sich für die Welt des Showbusiness, doch ein Unfall ruiniert seine Stimme. Er heiratet eine Stripperin und ihr Sohn Benny wird Jazzpianist…
Eine musikalische Geschichte, neu erzählt von: MonoTone.Lab Expérience? Monotone.lab, ehrt den berühmten Illustrator Ralph Bakshi, einen Mandats-Palästinenser, indem es diesen einzigartigen Film neu interpretiert, der die Musikstile der populären Musik im Laufe der Geschichte…
Franck Nizier: Klavier/Gitarre/Sample
Franck Hasslauer: Synth/MPC/Laptop
Italiano :
da Monotone.Lab nuova creazione jonction 2025
Ciné-Concert (Tutti i pubblici)
American Pop è un film musicale d’animazione di Ralph Bakshi, sceneggiato da Ronni Kern.
USA-1981 VOSTF.
La storia di quattro generazioni di musicisti immigrati le cui carriere sono parallele alla storia della musica popolare del XX secolo. Zalmie arriva a New York. È affascinato dal mondo dello spettacolo, ma un incidente gli rovina la voce. Sposa una spogliarellista e il loro figlio, Benny, diventa pianista jazz…
Una storia musicale rivisitata dall’esperienza di MonoTone.lab. Monotone.lab rende omaggio al famoso illustratore Ralph Bakshi, mandatario palestinese, rivisitando questo film unico che ripercorre gli stili musicali della musica popolare attraverso la storia…
Franck Nizier: pianoforte/chitarra/sample
Franck Hasslauer: sintetizzatore/MPC/Laptop
Espanol :
por Monotone.Lab nueva creación jonction 2025
Ciné-Concert (Todos los públicos)
American Pop es una película musical de animación de Ralph Bakshi, con guión de Ronni Kern.
USA-1981 VOSTF.
La historia de cuatro generaciones de músicos inmigrantes cuyas carreras son paralelas a la historia de la música popular del siglo XX. Zalmie llega a Nueva York. Le fascina el mundo del espectáculo, pero un accidente le arruina la voz. Se casa con una stripper y su hijo, Benny, se convierte en pianista de jazz…
Una historia musical revisitada por MonoTone.lab Experience. Monotone.lab rinde homenaje al célebre ilustrador Ralph Bakshi revisitando esta película única que recorre los estilos musicales de la música popular a través de la historia…
Franck Nizier: piano/guitarra/muestra
Franck Hasslauer: sintetizador/MPC/portátil
