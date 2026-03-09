Pop Feutrine focus sur l’artiste Elsa Kuhn

1-3 Rue des Redemptoristes Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mercredi 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-05-09 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-23

Couturière de formation et collectionneuse de disques passionnée, Elsa Kuhn a réuni ses deux univers dans In Felt We Trust , elle transpose sa passion musicale dans la matière.

A la place d’un instrument, avec une aiguille et du fil, elle réinterprète les pochettes mythiques de ses disques favoris sur feutrine. Alliant broderie et dessin, chaque œuvre est entièrement réalisée à la main et demande plusieurs jours de travail minutieux.

Ces pièces uniques, parfois réalisées sur commande, célèbrent la rencontre entre l’artisanat d’art et la culture pop. .

1-3 Rue des Redemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pop Feutrine focus sur l’artiste Elsa Kuhn

L’événement Pop Feutrine focus sur l’artiste Elsa Kuhn Argentan a été mis à jour le 2026-03-09 par Terres d’Argentan Intercom