Pop Feutrine focus sur l’artiste Elsa Kuhn Argentan

Pop Feutrine focus sur l’artiste Elsa Kuhn
1-3 Rue des Redemptoristes Argentan Orne
Début : Mardi Mercredi 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-05-09 12:00:00
2026-04-11 2026-04-23
Couturière de formation et collectionneuse de disques passionnée, Elsa Kuhn a réuni ses deux univers dans In Felt We Trust , elle transpose sa passion musicale dans la matière.
A la place d’un instrument, avec une aiguille et du fil, elle réinterprète les pochettes mythiques de ses disques favoris sur feutrine. Alliant broderie et dessin, chaque œuvre est entièrement réalisée à la main et demande plusieurs jours de travail minutieux.
Ces pièces uniques, parfois réalisées sur commande, célèbrent la rencontre entre l’artisanat d’art et la culture pop. .
1-3 Rue des Redemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie
