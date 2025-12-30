POP FICTION APOLLO THEATRE Paris

POP FICTION Début : 2026-03-21 à 18:00. Tarif : – euros.

POP FICTIONPop Fiction – Film improvisé – c’est au hasard une comédie romantique, un western, un film d’aventure, un film d’horreur ou un polar … Qui ne sera joué qu’une seule et unique fois ! Le public choisit défaut, phobie, passion, talent et secret des personnages, le lieu de départ de l’histoire et invente même la réplique culte du film ! Musiques, bruitages, lumières, actions, rires, frayeurs et rebondissements… Tout ce que vous attendez d’un film au cinéma… sur scène. 100% improvisé ! Déjà plus de 5000 spectateurs conquis !

APOLLO THEATRE 18, RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 75011 Paris 75