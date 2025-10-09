Pop/Folk TERLAND Rue du 19 Mars 1962 Léognan

Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan Gironde

Nouvelle chanson française

Tout public

Durée 1h

Concert en partenariat avec l’IDDAC (institut départemental pour le développement artistique et culturel) dans le cadre du dispositif Les P’tites Scènes .

Paul (Cocoon, Émile Moutet..), Vincent (I Am Stramgram prix Ricard SA Live, Printemps de Bourges, Francofolies 2016) et Lucrezia (professeure de musique diplômée de conservatoire) évoluent dans la musique depuis maintenant une vingtaine d’années. Avec TERLAND, ils réinventent la chanson française à travers la culture indie/pop anglo-saxonne. Une pop/folk cinématographique, intemporelle et organique, à revers du paysage musicale numérisé actuel.

D’abord née de chansons pour le spectacle vivant, les compositions de TERLAND “étreignent nos cœurs avec un indie folk intime une ode à la liberté qui apaise nos maux et nous enveloppe de douceur. .

Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr

