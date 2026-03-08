POP & GEEK SALON DE LA CULTURE POP ET GEEK Béziers

POP & GEEK SALON DE LA CULTURE POP ET GEEK

avenue Camille Saint Saëns Béziers Hérault

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-05

Le Palais des Congrès de Béziers accueille Pop & Geek, un événement festif et immersif dédié à la culture pop et geek, avec animations, cosplay, jeux vidéo et univers manga.

Pendant deux jours, le Palais des Congrès de Béziers se transforme en un véritable terrain de jeu pour les amateurs de culture pop et geek. L’événement Pop & Geek propose une programmation riche et variée mêlant cosplay, animations, jeux vidéo, univers manga et de nombreux stands.

Pensé pour tous les publics, le salon invite petits et grands à explorer des univers créatifs, à participer à des activités ludiques et à partager un moment convivial autour des passions qui rassemblent les communautés geek et pop culture. Un rendez-vous incontournable pour les curieux comme pour les passionnés. .

avenue Camille Saint Saëns Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 76 84 00

English :

The Palais des Congrès de Béziers hosts Pop & Geek, a festive, immersive event dedicated to pop and geek culture, with entertainment, cosplay, video games and manga.

