POP IN JAZZ – Les grands tubes revisités ! Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS

Un concert pas comme les autres !

Les cinq musiciens revisitent les grands classiques de la pop en version jazz, avec piano, batterie, guitare, basse et chant. Chaque morceau devient un terrain de jeu, une exploration nouvelle où improvisation rime avec émotion. Une rencontre inédite entre deux univers, une soirée à la croisée des genres, où la pop se pare des couleurs chaudes du jazz. Laissez-vous porter par cette belle énergie, on vous attend nombreux !

Avec :

Sophie Darly (chant) – Wolfgang Edener (guitare) – Sébastien Lovato (claviers) – Hugo Barré (contrebasse) – Antoine Banville (batterie)

Dans le cadre de la semaine des musiques actuelles amplifiées du lundi 16 au samedi 21 mars 2026

Le jeudi 19 mars 2026

de 19h30 à 20h30

gratuit

Il vous appartient impérativement de réserver en suivant le lien ci-dessous :

Tout public.

Conservatoire Municipal Darius Milhaud 2 impasse Vandal 75014 PARIS



