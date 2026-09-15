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Pop Musique classique Restaurant Verre I Table Le Mans

vendredi 9 octobre 2026 · Restaurant Verre I Table · Le Mans

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Restaurant Verre I Table
Adresse
108 rue Nationale
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Pop Musique classique

Restaurant Verre I Table 108 rue Nationale Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 19:30:00
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

Reprise des concerts vendredi 11 septembre avec la Pop Musique classique, Yann Pétillon le compositeur au piano ! Rendez vous au bar restaurant Le Verre i Table rue Nationale Le Mans à partir de 19h30.
L’association L’Éventail des Arts, Yann Pétillon et Isabelle Hecquet vous proposent ce rendez-vous musical et vivant chaque 2ème vendredi du mois au Mans.
Moment d’évasion et de thérapie nourrissante autour de l’oeuvre de composition musicale de Yann Pétillon et des musiciens qui l’accompagnent : laissez-vous porter hors du temps par des compositions classiques atypiques, vivantes, puissantes et envoûtantes qui invitent au voyage intérieur
Au piano, le compositeur !
A la flûte traversière Isabelle Hecquet
Au saxophone Denis Galbrun
Au violoncelle Agatha
Aux lectures de poésies, Jean Pierre Boisdon et ses amis.
Piano par Michel Valence Accordeur

Tarif : libre au profit de l’association L’Éventail des Arts
Réservation Le Verre i Table, 06 41 87 88 33
Contact Association : 06 25 21 22 37, leventaildesarts72@gmail.com   .

Restaurant Verre I Table 108 rue Nationale Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 25 21 22 37  leventaildesarts72@gmail.com

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English :

L’événement Pop Musique classique Le Mans a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Le Mans

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