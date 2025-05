Pop ouvre ses portes – Arles, 14 juin 2025 16:00, Arles.

Le samedi 14 juin 2025 à partir de 16h, POP t’invite à sa journée portes ouvertes ! Un après-midi pour rencontrer celles et ceux qui font vivre ce tiers-lieu, découvrir les projets en cours, participer à des ateliers, profiter des animations… et passer un bon moment tout simplement !



Sur place, nos opérateurs vous accueilleront avec des stands et ateliers ! Initiation à la céramique avec l’atelier Fougasse Ceramique Claire Cosnefroy, des ateliers d’arts plastiques avec Manu’s art et un atelier de sensibilisation sur le plastique avec Precious Plastic provence, du sport inclusif avec l’ASSPA et les jolies photos de Virginie Ovessian. Et puis, de la zic encore de la zic avec le Studio Franceschi, Aissa Mallouk, Rockette Records et Salahmèche !



Voilà le programme complet

de 16h à 17h > Audition de piano avec les élèves de Mme Bastide · dans la cour

de 16h à 17h > Atelier céramique par Claire Cosnefroy et Fougasse Céramique pour 8 personnes, gratuit sur inscription à fougasse.ceramique@gmail.com · dans l’atelier

De 16h à 19h > Atelier de sensibilisation sur le plastique avec Precious Plastic Provence · dans la cour

De 16h à 18h > Atelier d’arts plastiques avec Manu’s Art · dans la salle OSB

de 17h à 18h > Atelier d’écriture par Aïssa Mallouk pour 15 participants gratuit sur inscription · dans la cour

à 17h et 18h > initiations de 45 min à la boxe par Coralie Boisson de l’ASSPA, 15 participants, gratuit sur inscription à adm.asspa@gmail.com · dans la cour

de 18h à 20h > Scène ouverte par Aïssa & les habitués du café de la Roquette · dans la salle 1B

De 17h à 18h et 20h à 21h30 > Concert des élèves du Studio Franceschi · dans la salle 1B

De 21h30 à 22h >Concert des UkuCool · dans la cour

de 22h à 00h > DJ Set Rockette Records par Salahméche · dans la salle 1B



Retrouvez de quoi manger avec nos copains de Bouchées doubles

Et évidemment de quoi se rafraîchir comme d’habitude avec notre buvette 100% bio et locale !



1, rue Ferdinand de Lesseps

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 51 73 22 25 contact@pop-arles.fr

English :

On Saturday, June 14, 2025 from 4pm, POP invites you to its open day!

German :

Am Samstag, den 14. Juni 2025 ab 16 Uhr lädt dich POP zu seinem Tag der offenen Tür ein!

Italiano :

Sabato 14 giugno 2025, dalle ore 16.00, POP vi invita all’Open Day!

Espanol :

El sábado 14 de junio de 2025 a partir de las 16.00 horas, POP le invita a su jornada de puertas abiertas.

