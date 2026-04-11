Pop Session La Ref + Perturbant La Mutante Lannion

Lannion

Pop Session La Ref + Perturbant

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 18:30:00

fin : 2026-04-11 00:00:00

Date(s) :

2026-04-11

POP SESSION | 20h30

Les Pop Sessions, c’est quoi ?

C’est un subtil mélange de karaoké acoustique collectif et de bœuf musical pop/folk/rock.

Toi, musicien.n.e à l’aise avec la lecture d’accords, tu es bienvenu.e.

Toi,chanteu.r.se à l’aise avec la… lecture, tout simplement, tu es aussi bienvenu.e.

Tous ensemble, nous créerons pour l’occasion un groupe de musique et une chorale éphémères, et tous ensemble, toute la soirée, nous sélectionnerons plus ou moins au hasard les morceaux que nous interpréterons à l’aide des accords et des paroles projetés sur grand écran.

N’oubliez pas vos guitares, contrebasses, cajon, tambourins, accordéons, violons, flûtes, harmonicas, saxos, trompettes, ou tout instrument acoustique dont vous savez jouer !

PERTURBANT |18h30

Un dj set pour voyager à travers les sonorités du monde, où se mêlent mélodie et rythme, un musique électro pleine d’énergie et de saveurs.

Et bien sûr la guinguette à partir de 16h00

Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Pop Session La Ref + Perturbant Lannion a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose