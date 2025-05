Pop Session – Café Les Valseuses Lannion, 8 juin 2025 21:00, Lannion.

Côtes-d’Armor

Pop Session Café Les Valseuses 1 rue de la Coudraie Lannion Côtes-d’Armor

Karaoké collectif acoustique et boeuf musical pop/folk/rock.

Musicien.ne.s venez avec vos instruments !

Chanteu.r.se.s venez avec vos voix !

Les paroles et grilles d’accords sont projetés sur un écran et on s’amuse bien. .

Café Les Valseuses 1 rue de la Coudraie

Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

