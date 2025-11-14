Pop Session Café Les Valseuses Lannion
Pop Session Café Les Valseuses Lannion vendredi 14 novembre 2025.
Pop Session
Café Les Valseuses 1 rue de la Coudraie Lannion Côtes-d’Armor
Karaoké acoustique collectif & boeuf musical pop/folk/rock.
Musicien.ne.s venez avec vos instruments !
Chanteu.r.se.s venez avec vos voix ! .
Café Les Valseuses 1 rue de la Coudraie Lannion 22300 Côtes-d'Armor Bretagne
