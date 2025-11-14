Pop Session Café Les Valseuses Lannion

Pop Session

Café Les Valseuses 1 rue de la Coudraie Lannion Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-14 21:00:00

fin : 2025-11-14 23:59:00

2025-11-14

Karaoké acoustique collectif & boeuf musical pop/folk/rock.

Musicien.ne.s venez avec vos instruments !

Chanteu.r.se.s venez avec vos voix ! .

Café Les Valseuses 1 rue de la Coudraie Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

