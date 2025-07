Pop-Up Cinema FLOW Ferrières

Pop-Up Cinema FLOW Ferrières lundi 25 août 2025.

Pop-Up Cinema FLOW

Ferrières Somme

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-25 21:00:00

fin : 2025-08-25

Date(s) :

2025-08-25

Pop-Up Cinéma c’est 12 séances sous les étoiles, des séances gratuites à savourer jusqu’à la fin de l’été ! Munissez-vous de vos chaises pliantes et de vos couvertures pour profiter pleinement des pique-niques en musique et des séances plein air !

Un food-truck sera sur place pour vous proposer snacks et boissons !

Le film FLOW de Gints Zilbalodis (2024 · 1h25 · dès 8 ans)

Ferrières / Place Jean de Tourtier

Lundi 25 août à 21h

️ Gratuit

Un chat se réveille dans un univers envahi par l’eau où toute vie humaine semble avoir disparu. Il trouve refuge sur un bateau avec un groupe d’autres animaux. Mais s’entendre avec eux s’avère un défi encore plus grand que de surmonter sa peur de l’eau ! Tous devront désormais apprendre à surmonter leurs différences et à s’adapter au nouveau monde qui s’impose à eux.

♟️ Ateliers et jeux avec NOMAD, la caravane du patrimoine de 15h à 19h

️ Visite patrimoniale à 18h, rendez-vous devant l’église

Animations à partir de 20h pique-nique en musique avec Monokini (reprises des sixties) 0 .

Ferrières 80470 Somme Hauts-de-France contact@cine-st-leu.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Pop-Up Cinema FLOW Ferrières a été mis à jour le 2025-07-01 par SIM Hauts-de-France OT D’AMIENS