Pop up Culturel concert de GZKID rue saint martin Peyrat-le-Château
Pop up Culturel concert de GZKID rue saint martin Peyrat-le-Château samedi 11 juillet 2026.
Peyrat-le-Château
Pop up Culturel concert de GZKID
rue saint martin Salle de réception Peyrat-le-Château Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11 20:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Concert-cabaret électro pop interactif pour petits et grands.
Capitaine Booyo, Miss Freud partis en exploration dans la jungle en 1924 rejoignent leur vaisseau pour reprendre leur voyage dans le temps et l’espace à la recherche de peuples primitifs. Le Capitaine, toujours plein d’entrain et sûr de lui est accompagnée de Miss Freud, infirmière timorée et sceptique mais de bonne volonté. Ils sont accompagnés de Jean Pierre, la voix du pilote automatique du vaisseau, qui commet souvent des erreurs de pilotage… Où et quand vous emmèneront ils? Prêts à décoller?!
Durée 45min GRATUIT .
rue saint martin Salle de réception Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 08 42 83 popup@furiosart.com
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English : Pop up Culturel concert de GZKID
L’événement Pop up Culturel concert de GZKID Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-06-02 par Terres de Limousin
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