Pop-up de créateurs – Le Voyage en Hiver Passage Châtelaine Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-16 10:00 – 19:00

Gratuit : non Entrée libre Tout public

Le Passage de la Châtelaine accueille de nouveau le marché des artisans et créateurs de la région nantaise avec une boutique éphémère ouverte pendant un mois. Venez découvrir une trentaine d’univers réunis en un seul lieu : mode pour adultes et enfants, jeux de société, décoration, céramiques, bijoux, musique, maroquinerie, papeterie, illustration… de quoi trouver des idées cadeaux uniques pour les fêtes de fin d’année ! Rendez-vous du 2 au 23 décembre 2025, au passage de la Châtelaine (côté Rue Scribe) :du lundi au samedi de 10h à 19hdimanche de 11h à 19h Découvrez le programme complet du Voyage en Hiver

Passage Châtelaine Centre-ville Nantes 44000