Pop-Up de créatrices Bolobolo Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-14 11:00 – 17:00

Gratuit : non Entrée libre

Venez rencontrer des créatrices artisanes de la région à l’occasion du Pop-Up de Noël d’Abricadabroc. Après avoir parcouru les villes avec ses marchés tout au long de l’année, l’association Abricadabroc se pose et propose son « Arrière-Boutique » annuelle : une boutique éphémère qui permet de faire un focus sur quelques créatrices, et qui contribue à encourager une consommation locale et artisanale en ces périodes de fêtes. Cette année, elles seront 7 créatrices – quatre Nantaises, deux Nortaises et une Sablaise – représentées à Bolobolo, un pop-up qui permet d’avoir une vitrine temporaire ouverte sur la ville, situé dans la rue piétonne Armand Brossard, dans le centre-ville de Nantes Le choix a été guidé par la volonté de présenter une variété d’univers et de matières choisies consciencieusement : broderie sur tambours et accessoires, céramique en grès et porcelaine, accessoires en laine naturelle française tricotée, créations déco en vitrail Tiffany de seconde main, linge de maison en tissu recyclé et sérigraphié, abat-jour en papier ou tissu, bijoux en micromacramé, en porcelaine ou en tissu. La sélection a été faite également dans une optique de proposer des idées cadeaux pour tout budget, bien que ce soit de beaux objets fabriqués artisanalement. Pour permettre la rencontre et les échanges autour de leur travail, les créatrices à l’affiche assureront l’accueil à tour de rôle entre le 11 et le 31 décembre. L’ambition d’Abricadabroc, inchangée depuis 19 ans, est de mettre en lumière et à portée du plus grand nombre la création locale et l’artisanat d’art par le biais d’une quinzaine d’évènements qu’elle fait circuler chaque année à intervalle régulier à Nantes, sa ville d’ancrage, et ailleurs dans la région, sur des places publiques, dans des jardins particuliers ou des ateliers. Accès : bus et tram 2 – arrêt place du Cirque

Bolobolo Centre-ville Nantes 44000

0635572271 https://www.facebook.com/events/2209285412894139