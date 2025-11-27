Pop-up de Noël mode & design aux Ateliers de Paris ! Les Ateliers de Paris Paris

Les traditionnels Pop-Up de Noël des Ateliers de Paris démarrent cette année le 27 novembre dans la galerie située au 30 rue du Faubourg Saint-Antoine (12e).

Chaque week-end, les anciens et actuels résidents des Ateliers de Paris et les artisans du label « Fabriqué à Paris » vous proposent à la vente des créations uniques et éthiques en cette période de fête de fin d’année .

L’occasion de trouver des cadeaux originaux et locaux, parfois produits uniquement pour cette occasion, qui mettent en avant la créativité de nos designers et artisans parisiens.

Du 27 au 30 novembre :

Atelier Tilda Brune (bijoux) : l’atelier de bijoux Tilda Brune propose des « Fantaisies Précieuses » entièrement réalisées à la main à Paris par la fondatrice Mathilde.

Jules Levasseur (objets design) : Jules Levasseur développe une approche à la croisée du design, de l’art, de l’artisanat et de l’industrie et propose des pièces originales et abordables.

Maison Douillet (mode) : Maison Douillet proposera notamment des bonnets en laine mérinos d’Arles, des accessoires hivernaux en cachemire recyclé et des couvertures en laine française.

La Papesse Paris (bijoux) : marque de bijoux d’art façonnés à la main à Paris.

Meig (céramiques et bijoux) : Alliant le savoir-faire des métiers de la céramique et de la bijouterie, Meig propose des sculptures, bijoux, œuvres murales en terre et métal.

Eléna Hervé Caro (œuvres textiles) : designer et créatrice

textile, Eléna Hervé Caro crée des pièces sur mesure et des collections de

pièces uniques réalisées en matières naturelles.

Bijoux Tilda Brune ; Crédits : © Tilda Brune

Vases par Jules Levasseur ; Crédits : © Jules Levasseur

Tour de cou par Maison Douillet ; Crédits : © Maison Douillet

Bijoux La Papesse Paris ; Crédits : © La Papesse Paris

Céramiques Meig ; Crédits : © Meig

Œuvres textiles par Eléna Hervé Caro ; Crédits : © Heléna Hervé Caro

Du 4 au 7 décembre :

Boscoier (mode) : Les nœuds, capuches et

pañoletas (foulards basques) présentés au pop-up constituent de véritables codes pour la maison Boscoier.

Marie Archambaud (bijoux) : les broderies organiques de Marie Archambaud se déclinent en bijoux, accessoires, sculptures et tableaux brodés.

Camille Lescure (petits objets et bijoux) : Camille Lescure associe avec délicatesse les techniques de la broderie et de la bijouterie.

Yuan Yuan (alimentaire) : le studio de création culinaire Yuan Yuan présente des coffrets de fleurs façonnées à partir de fruits et légumes biologiques, épices et de fermentation.

Mayeul Gauvin (objets, sculptures) : Mayeul Gauvin dévoile Ostraca, une collection d’objets décoratifs inspirée des petits trésors glanés au fil des marches et des voyages.

Florence Moorhead (bijoux) : la créatrice propose des objets forts et simples,

entre austérité et délicatesse, volumes et légèreté.

Shoeshoe ( sacs et chaussures) : SHOESHOE est une marque française d’accessoires haut de gamme et responsable, aux lignes épurées et singulières.

Capuche Boscoier ; Crédits : © Boscoier

Création de Marie Archambaud ; Crédits : © Marie Archambaud

Bijou coeur camille lescure ; Crédits : © Camille Lescure

Fleur comestible par Yuan Yuan ; Crédits : © Yuan Yuan

Création de Mayeul Gauvin ; Crédits : © Mayeul Gauvin

Bracelet par Florence Moorhead ; Crédits : © Florence Moorhead

Bottines SHOESHOE ; Crédits : © Harold Berard

Du 11 au 14 décembre :

Galatée (bijoux), pièces uniques et bijoux parisiens sur mesure. La créatrice proposera des ateliers pour personnaliser ses bijoux.

Lora Sonney (mode,parfum) : la marque SONNEY présente Trempé, sa première fragrance, une prolongation naturelle de son univers créatif.

Clémence Althabegoity (photos) : Clémence Althabegoïty est une designeuse et plasticienne dont pratique hybride design, art et science. Elle propose des photos et illustrations encadrées.

Lucien Icard (objets design) : designer et scénographe, Lucien Icard présentera des objets design, patères et caisses de rangement, réalisés en matériaux de réemploi.

BehaghelFoiny (objets, lampes et vases) : à l’occasion du Pop Up de Noël, le duo BehaghelFoiny présente la lampe à poser “Lampamodelé” ainsi que plusieurs objets imprimés en 3D.

Studio Pile (jouets pour enfants) : Baou est une série de modèles réduits en liège français, fabriqués à Paris et imaginés par Pierre Lebon.

Alix Loca (céramique, bijoux et sculptures) : Sous le nom Alix Loca, Alexandra Lucas développe une collection de curiosités à la façon d’une mythologie fictive.

Médaille personnalisable Galatée ; Crédits : © Matthieu Gauchet

Parfum de Lora Sonney ; Crédits : © Sonney

Illustration par Clémence Althabegoïty ; Crédits : © Clémence Althabegoïty

Lampe par le studio BehaghelFoiny ; Crédits : © BehaghelFoiny

Jouets Baou par Studio Pile ; Crédits : © Studio Pile

Bague Attrape cœur par Alix Loca ; Crédits : © Alix Loca

Du 19 au 22 décembre :

Les lauréats du Label Fabriqué à Paris viendront présenter leurs produits conçus sur le territoire parisien.

Pictozer (gadgets, papeterie) : Chez Pictozer, l’illustration est présente partout et toutes les techniques sont utilisées au service de leur univers ludique et graphique.

Eugène Griotte (céramique) : Eugène Griotte est une marque de porcelaine parisienne. Ses pièces sont

fabriqués avec soin, à la main dans l’atelier de la créatrice de la marque, Camille

Le Chatelier, dans le 18e arrondissement.

Isli Studio (bijoux pop) :

Chez ISLI, le bijou ne se contente pas d’orner : il exprime une humeur,

une énergie, une audace. Ces bijoux en bois et acier, conçus à Paris, célèbrent la couleur, la matière et la joie.

Loulou des bois (livres tissus enfants) : cette marque éco-responsable réinvente le coloriage ! Cahiers, sets de table, nappes sont coloriables et réutilisables à l’infini.

Label Fabrique (mode) : Label Fabrique est une marque de mode éthique et engagée, fait-main, produite à Paris et favorisant le réemploi.

Baba (savon) : la savonnerie baba produit des savons à froid

artisanaux doux pour la peau et la planète qui reste beau jusqu’au dernier

moment !

Oiso (papeterie) : entre

art, design et artisanat, OISO propose des produits orginaux dont des cartes à la fois puzzle et

tableaux pour des cadeaux intemporels.

Produits de la marque Pictozer ; Crédits : © Pictozer

Céramiques Eugène Griotte ; Crédits : © Eugène Griotte

Bijoux Isli ; Crédits : © Isli

Coloriage Loulou des Bois ; Crédits : © Loulou des Bois

Pochette Label Fabrique ; Crédits : © Label Fabrique

Savons Baba ; Crédits : ©Sidonie DESCHAMPS

Carte OISO ; Crédits : © OISO

Venez découvrir une sélection de cadeaux de Noël originaux dans les 4 pop-up de Noël qui se tiendront à la galerie des Ateliers de Paris (12e). Ces objets sont réalisés en circuit court par les designers des Ateliers de Paris et les artisans membres du label Fabriqué à Paris.

Du jeudi 27 novembre 2025 au dimanche 30 novembre 2025 :

jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

Du jeudi 04 décembre 2025 au dimanche 07 décembre 2025 :

jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

Du jeudi 11 décembre 2025 au dimanche 14 décembre 2025 :

jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

Du jeudi 18 décembre 2025 au dimanche 21 décembre 2025 :

jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Les Ateliers de Paris 30 rue du faubourg saint antoine 75012 Paris

https://www.bdmma.paris/