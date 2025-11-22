Pop-up Granny + Léa Le Fouest La Tablerie Paris

Granny+ et Léa Le Fouest s’associent le temps d’un pop-up unique pour célébrer toutes les tailles, tous les styles et toutes les envies.

Le 22 novembre de 13h à 19h

La Tablerie, 39b rue de Tourtille 75020, Paris

Côté friperie, découvre une sélection de vêtements stylés, confortables et durables dès la taille 44 : vintage, contemporain, chiné avec soin — des pièces qui racontent des histoires et s’adaptent à toutes les morphologies. ️ En accès libre

Côté style, Léa t’invite à (re)découvrir ton dressing comme un espace de liberté : conseils personnalisés, astuces pour mixer les pièces, idées pour te réapproprier ton style et te sentir bien dans tes fringues.

️ Atelier avec Léa sur réservation via le lien suivant : https://my.weezevent.com/comment-te-constituer-ton-dressing-grande-taille-ideal

☕️ Sur place : fouille, essaie, papote, bois un verre, inspire-toi et repars avec des vêtements (et des idées !) qui te font du bien.

Un lieu safe et bienveillant, où la mode rime enfin avec plaisir, confiance et créativité.

Le samedi 22 novembre 2025

de 18h00 à 19h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

