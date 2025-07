Pop-up le restaurant l’Elsass à la cave de Ribeauvillé Ribeauvillé

Du 30 juillet au 3 août 2025, le restaurant Elsass quitte Paris pour investir la Cave de Ribeauvillé, la plus ancienne cave coopérative de France, le temps d’un restaurant éphémère d’exception mêlant gastronomie, vins iconiques et patrimoine alsacien.

Dans un décor inédit au coeur de la Cave, Guillaume et Johan, fondateurs d’Elsass, invitent les convives à vivre une expérience sensorielle rare un dîner en 5 temps, imaginé par le chef Michalis Papafilis, accompagné d’une sélection de vieux millésimes issus de l’oenothèque de la cave, aujourd’hui introuvables dans le commerce.

Un moment suspendu, au prix unique de 155 € par personne, vins d’exception inclus. .

2 Route de Colmar Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 20 35 veronique.spitz@cave-ribeauville.com

English :

From July 30 to August 3, 2025, the Elsass restaurant leaves Paris for the Cave de Ribeauvillé,

france?s oldest cooperative winery, for the duration of an exceptional ephemeral restaurant

combining gastronomy, iconic wines and Alsatian heritage.

German :

Vom 30. Juli bis zum 3. August 2025 verlässt das Restaurant Elsass Paris, um in die Cave de Ribeauvillé einzuziehen,

die älteste Genossenschaftskellerei Frankreichs, für die Dauer eines außergewöhnlichen, temporären Restaurants

in dem Gastronomie, ikonische Weine und das elsässische Kulturerbe miteinander verschmelzen.

Italiano :

Dal 30 luglio al 3 agosto 2025, il ristorante Elsass lascia Parigi per occupare la Cave de Ribeauvillé,

la più antica cantina cooperativa di Francia, per la durata di un eccezionale ristorante effimero

che unisce gastronomia, vini iconici e patrimonio alsaziano.

Espanol :

Del 30 de julio al 3 de agosto de 2025, el restaurante Elsass abandona París para ocupar la Cave de Ribeauvillé,

la bodega cooperativa más antigua de Francia, durante la duración de un excepcional restaurante efímero

que combinará gastronomía, vinos emblemáticos y patrimonio alsaciano.

